(red) - Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Plochingen, lädt am Mittwoch, 7. Oktober, um 14.30 Uhr zu einer historischen Stadtführung ein. Der Rundgang beginnt am Marktplatz mit der Ottilienkapelle, dem Frühmesserhaus und dem Alten Rathaus und führt zur Brunnenstube in der Tannenstrasse. Dann geht es weiter zum Weinbergtürmle in der Wiesbrunnenstraße und schließlich über den Stadtfriedhof zur Stadtkirche St. Blasius und dem Patriarchenkreuz. Die kostenlose Führung dauert eineinhalb Stunden.