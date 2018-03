Anzeige

Kreis Esslingen (red) - Die Frauenbeauftragte der Stadt Esslingen bietet gemeinsam mit dem evangelischen Kirchenbezirk Esslingen und dem Landkreis Esslingen einen Nachmittag für Alleinerziehende an. Am Sonntag, 21. Februar, liest Uschi Pilz aus ihrem Buch „Südspitze“ und berichtet in vielen Geschichten über ihre Reiseabenteuer in den verschiedensten südamerikanischen Ländern. Die Lesung mit Bildern und heiteren, nachdenklichen und haarsträubenden Anekdoten findet im evangelischen Gartenstadthaus im Pfostenackerweg 23 in Oberesslingen statt und be­ginnt um 14.30 Uhr. Kinderbetreuung wird angeboten, um Spenden wird gebeten.

Informationen bei Diakonin Sabine Speidel, Tel. 0 70 24 / 831 75.