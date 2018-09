Anzeige

Esslingen (red) - Am Sonntag, 21. Januar, findet die außerordentliche Jahreshauptversammlung der Historischen Bürgergarde Esslingen im Vereinsheim in der Kelterstraße 15 in Sulzgries statt. Der Beginn ist um 16 Uhr. Die Verantwortlichen bitten um zahlreiches Erscheinen, „da es um die Zukunft des Vereins geht“, wie sie mitteilen.

