(eli) - Im städtischen Kindergarten Rieth in Nürtingen-Oberensingen ist gestern ein großer Baum umgestürzt. Da am Sonntag keine Kinder in dem Gebäude in der Robert-Mayer-Straße waren, ist nichts passiert. „Anwohner waren nicht in Gefahr“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Reutlingen. Er könne keine Angaben machen, weshalb der Baum umgestürzt sei. Die Feuerwehr Nürtingen war vor Ort und sicherte den Baum. Welche weiteren Schritte Polizei und Feuerwehr unternehmen, ist nach den Worten des Sprechers noch offen. Möglicherweise muss geprüft werden, ob andere Bäume in der Umgebung standsicher sind.