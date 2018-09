Anzeige

ES-Zell (red) - Der evangelische Kirchenchor Zell begeht in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am morgigen Sonntag in der evangelischen Kirche in Zell gefeiert. „Du hast uns dein Wort gegeben“ ist die Veranstaltung mit Texten, Liedern und Chorsätzen zu 500 Jahren Reformation überschrieben. Offiziell gegründet wurde der Chor am 3. Januar 1927. Er gehört damit zu der am längsten bestehenden Gruppe in der Evangelischen Kirchengemeinde. Vorher hatte Oberlehrer Elsässer mit seinen Schülerinnen und Schülern den Dienst des Singens in der Kirche versehen, berichtet Chorvorstand Eicke Voigt. Etwa 40 Sängerinnen und Sänger fanden sich zusammen, um die Gottesdienste mit ihrem Gesang „zu verschönen“. Neben den aktiven Sängern gehörten dem „Kirchengesangsverein“ weitere 174 passive Mitglieder an.

In den 90 Jahren seines Bestehens hat der Chor Höhen und Tiefen erlebt. Im Jahr 1937 brechen die Eintragungen im Protokollbuch ab und beginnen erst wieder 1948. Damals fand sich der Chor neu zusammen. Von 1948 bis 1974 leitete neben seinem Beruf Wilhelm Lampart den Chor. Viele Studenten der Hochschule für Kirchenmusik in Esslingen setzten ihr im Studium erworbenes Wissen im Zeller Chor in die Praxis um. Heute wird der Chor von Isolde Holzmann geleitet. Derzeit singen 14 Sängerinnen und Sänger aktiv im Chor. Deshalb hat man 2004 aus der Not eine Tugend gemacht und sich mit dem auf zehn Sängerinnen und Sängern zusammengeschmolzenen Katholischen Kirchenchor zusammengetan.

Das Jubiläumskonzert am morgigen Sonntag beginnt um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche und wird vom evangelischen und katholischen Kirchenchor Zell in Kooperation gestaltet. Die Leitung hat Isolde Holzmann. Die Lesungen übernimmt Katinka Ulmer. Der Eintritt ist frei.