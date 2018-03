Anzeige

ES-Pliensauvorstadt (daw) - In der internationalen Gemeinde St. Elisabeth wird am Sonntag ein Gottesdienst in kongolesischer Form gefeiert. Dies ist eine anerkannte Sonderform der katholischen Messe, welche die afrikanische Kultur in Tanz und Gesang aufgreift und so eine besondere Lebensfreude zum Ausdruck bringt. Der Gottesdienst wird auf deutsch gefeiert und von der kongolesischen Gesangsgruppe Elikya begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht bei einem Stehempfang die Möglichkeit, sich zu den Erfahrungen einer solchen Feier auszutauschen. Die Kollekte kommt der Gemeinde Maluku am Kongofluss zur Anschaffung von Schulbänken zugute.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche St. Elisabeth.