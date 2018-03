Anzeige

ES-Berkheim (kf) - Zu einem Gospel-Workshop im März unter der Leitung von Eric Bond aus Ohio lädt die Evangelische Kirchengemeinde Berkheim ein. Neben traditionellen Arrangements werden vor allem die von Eric Bond komponierten Gospels in deutscher Sprache einstudiert. Vorkenntnisse der potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie zum Beispiel Notenlesen oder Chorerfahrung sind nicht erforderlich. Der Workshop findet am Freitag, 18. März, von 17 bis 21 Uhr, und am Samstag, 19. März, von 10 bis 20 Uhr im großen Saal der Osterfeldkirche, Osterfeldstraße 34, statt. Zum Abschluss gestalten die Workshop-Teilnehmer gemeinsam mit Eric Bonds Gruppe „Gospelsterne“ aus München am Sonntag, 20. März, um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Osterfeldkirche.

Da der Berkheimer Gospel-Workshop nur stattfindet, wenn eine Mindest-Teilnehmerzahl erreicht wird, ist bis Montag, 21. Februar, eine Anmeldung erforderlich bei Sarina Arnold, Tel. 0711 / 345 62 13 oder Birgit Gleixner, Tel. 08161 / 14 50 39. Wer möchte, kann sich auch über das Internet anmelden.

www.gospelsterne.de