(kh) - Nach seinem Ausflug in die Welt der Klassik ist Giora Feidman zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und präsentiert mit der Gruppe Gitanes Blondes ein Klezmerprogramm mit der Musik seiner Vorfahren. Am Freitag, 18. Januar, gastieren Giora Feidman (Klarinette), Mario Korunic (Violine), Konstantin Ischenko (Akkordeon), Christoph Peters (Gitarre) und Simon Ackermann (Kontrabass) um 20 Uhr in der Stadthalle K3N in Nürtingen. Die Veranstalter versprechen dem Publikum „eine Schatzkiste mit Perlen des Klezmers und der Musik des Balkan sowie mit Celtic-, Gypsy- und Latinoklängen“. Die Musiker spielen traurige Weisen, wilde Tänze, bekannte und weniger bekannte Melodien.

Karten bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen, beim Ticketservice unter Tel. 07 11/2 555 555 sowie bei der Eßlinger Zeitung, Marktplatz 6, in Esslingen, Tel. 07 11/93 10-230.

www.easyticket.de