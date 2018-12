Anzeige

(red) - Der Schwäbische Albverein und die Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg laden ein zum Vortrag von Werner Mezger am Freitag, 12. Januar, ab 19.30 Uhr in die Stadthalle Plochingen. Er präsentiert Geschichte und Geschichten rund um Baden-Württemberg. Eine Anmeldung per E-Mail an wandern(at)schwaebischer-albverein.de ist bis Mittwoch, 10. Januar, möglich.