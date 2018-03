Anzeige

(red) - Die Kooperationsgemeinschaft Denkendorfer Besuchsdienste veranstaltet am Mittwoch, 25. März, von 19 bis 21 Uhr im D.Punkt am Rathaus einen Kursabend unter dem Thema „Wie gute Gespräche gelingen“. Es ist eine Einführung in die Gesprächsführung mit alten Menschen. Referentin ist Sonja Köpf, Diplom-Pädagogin und Kommunikationstrainerin. Diese Veranstaltung ist der dritte Teil einer fünfteiligen Kursreihe für Menschen, die alte Menschen begleiten oder sich für ein Engagement in einem Besuchsdienst interessieren. Neue Teilnehmer - auch einzelner Kursabende - sind immer willkommen.

Der Kurst ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es im Pflegestützpunkt Denkendorf bei Maria Sommer, Tel. 07 11 / 34 16 80 - 38.