Anzeige

(eli) - Am Sonntag, 13. März, 18 Uhr, erklingen in der Wendlinger Eusebiuskirche Passionsmotetten aus fünf Jahrhunderten. Die Wendlinger Kantorei musiziert im Rahmen der Konzertreihe „Geistliche Abendmusik“ unter der Leitung von Kantor Urs Bicheler Chorwerke von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Maurice Duruflé und anderen. Im Zentrum steht eine Meditation zu den sieben letzten Worten Jesu am Kreuz für Chor und Sprecher mit Musik von Theodore Dubois und Charles Gounod. Die Liturgie hält Pfarrer Stefan Wannenwetsch.

Der Eintritt ist frei.