Anzeige

(nin) - Am Freitag, 2. Januar, um 18 Uhr gastiert das Ensemble Bach Stuttgart in der katholischen St. Stephanuskirche in Bernhausen, Johannesstraße 42. Ein festliches Konzert ist angesagt. Die Musiker spielen an dem Abend geistliche Abendmusik zu Neujahr mit Werken für Gesang, Orgel und Trompete aus berühmten Arien Johann Sebastian Bachs. Überschrieben haben die Musiker ihr Programm mit dem Titel „Jauchzet Gott in allen Landen“.

Der Eintritt kostet 20 Euro.