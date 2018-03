Anzeige

(kh) - Die Initiative Mahlwerk in Plochingen feiert ihren 21. Geburtstag am Sonntag. Das Fest in der Steingießerei im Dettinger Park dauert von 11 bis 17 Uhr. Die Musik liefern Lucky Lips und Alf Ventura, Prosecco, Kuchen und Gegrilltes gibt es vom Geburtstagskind, verspricht die Initiative Mahlwerk. Außerdem werden Kunstwerke zur Unterstützung von Tuareg-Kindern ver­kauft.