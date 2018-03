Anzeige

Esslingen (red) -Nach längerer Vorbereitung beginnt im evangelischen Kindergarten Beutauklinge demnächst die Ganztagsbetreuung. Eltern von Drei- bis Sechsjährigen können ihr Kind vom 10. September an von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr in die Obhut des Kindergartens geben. Ein Jahr lang haben sich die Erzieherinnen auf die Umstellung vorbereitet. Sie bildeten sich fort, räumten ihr Haus um und möblierten den Schlaf- und Ruheraum neu. Die Stadt Esslingen hat die Kernzone des Kindergartens umgestaltet, um einen Mittagstisch nach den Vorschriften des Gesundheitsamtes zu ermöglichen. In diesen Tagen wird nun eine nagelneue Küchenzeile mit modernen Kochgeräten im Kindergarten Beutauklinge installiert.

Wer ein Kind anmelden und sich den Elternbeitrag errechnen lassen möchte, kann sich ans städtische Sozialamt wenden (Grab) unter Tel. 35 12-27 96. Auskunft über Programm, Eingewöhnung und Elternbegleitung erteilt der Kindergarten unter Tel. 35 21 25 (Schäfer).