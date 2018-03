Anzeige

ES-Zell (adi) -„Die abstrakte Malerei ist eine wundervolle Möglichkeit, neue Weltenräume zu erschaffen und mehr auf der Leinwand sichtbar werden zu lassen, als wir selbst zu träumen gewagt haben“, sagt Gabi Buch. Einen Einblick in ihr Schaffen gibt die Künstlerin während der kommenden Wochen in einer Ausstellung unter dem Titel „Gel(i)ebte Freiheit“, die am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr in der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen eröffnet wird. Die Ausstellung findet in der Reihe „Kunst in Zell“ statt und ist bis 23. Juli dort zu sehen. Elisabeth Moser, die Direktorin der Landesakademie, und Edward-Errol Jaffke von der Initiative „Kunst in Zell“ werden die Gäste begrüßen, die Einführung in Gabi Buchs künstlerische Arbeit übernimmt Andreas Baur, der Leiter der Galerie Villa Merkel. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von jungen Musikern der städtischen Musikschule.