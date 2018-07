Anzeige

Esslingen (red) - Der VfB Oberesslingen/Zell und Intersport Flöss laden alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen im Alter zwischen 6 und 15 Jahren ein, von Freitag, 23. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, ein professionelles Fußballtraining zu erleben. Frank Elser, der prominente Cheftrainer der vergangenen Jahre, wird auch diesmal das Fußballcamp in Oberesslingen leiten und den talentierten Mädchen und Jungs die Kunst des Fußballspieles auf anschauliche Weise vermitteln. Der ehemalige Fußballbundesligaprofi und DFB A-Lizenz-Inhaber, der in seiner Laufbahn in rund 300 Pflichtspielen für den VfB Stuttgart, Alemannia Aachen und die Stuttgarter Kickers seinen Mann gestanden hat, wird sein Wissen an diesen drei Tagen an die Kinder weitergeben. Unter der Leitung der Torwartschule „einsgegeneins“ wird jungen Torhüter-Talenten professionelles Torwarttraining angeboten. In der Teilnahmegebühr in Höhe von 99,95 Euro ist für jedes Kind eine Teamsportausrüstung enthalten, bestehend aus Trikot, Hose, Stutzen, Ball und Trinkflasche. Zusätzlich gibt es an allen drei Tagen eine Vollverpflegung und ausreichend Getränke zu den Trainingseinheiten.

Nähere Informationen bei Dietmar Kohlschmidt unterTel.07 11/36 73 90 oderTel.01 60/97 00 30 48.