(red) - Internationale Freiwilligen-Friedensdienste stehen im Mittelpunkt des Herbstkonventes der Friedensbeauftragten am Samstag, 25. November, in Plochingen. Das Friedenspfarramt der Evangelischen Landeskirche und die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) Württemberg laden dazu ab 9.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus ein. Die Veranstaltung beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie Freiwillige gewonnen und wie Rückkehrer in die Kirchengemeinden eingebunden werden können. Fachleute des Diakonischen Werks und des Gustav-Adolf-Werks erläutern, wie Freiwilligendienste in der Praxis funktionieren. Junge Menschen sprechen über ihre Erfahrungen im Freiwilligendienst bei unterschiedlichen Organisationen und in verschiedenen Ländern.

www.friedenspfarramt.elk-wue.de