Anzeige

(red) - Zwei offene Führungen zur Ausstellung „Konrad Raum - Choreographie der Landschaft“ bietet das Städtische Museum Kirchheim im Dezember und Januar an. Die erste Tour ist am Freitag, 29. Dezember, die zweite am Sonntag, 7. Januar. Die Führungen beginnen jeweils um 15 Uhr und bieten anhand ausgewählter Zeichnungen und Aquarelle einen Einblick in das Gesamtwerk von Konrad Raum.

Der Künstler hat mit seinen Landschaftszeichnungen und Aquarellen das Bild von Kirchheim jahrzehntelang geprägt. Die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Konrad Raum“ ermöglicht mit über 100 Arbeiten einen retrospektiven Blick auf das Gesamtwerk - von frühen Studienblättern über naturalistische Landschaftsbilder der 40er-Jahre und die Stadtporträts der Wiederaufbauzeit bis zu den frei schwingenden Linienchoreographien des Spätwerks.

Die Führung findet im 1. Obergeschoss des Städtischen Museums im Kirchheimer Kornhaus statt. Ein Kostenbeitrag von Euro wird erhoben. Eine Anmeldung zu den Touren ist nicht erforderlich.