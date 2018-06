Anzeige

Esslingen (red) - Das Stadtmuseum bietet in den Herbstferien Führungen durch die Ausstellung „Prot­EStantisch?! Esslingens Weg zur neuen Lehre 1517-1555“ an. Sie zeigt, wie sich die Ideen Martin Luthers in der Reichsstadt Esslingen konkret auswirkten. Die Termine sind am 29. Oktober, 31. Oktober, 5. November und 12. November, jeweils um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, nur der Eintritt ins Museum muss bezahlt werden. Am 31. Oktober ist auch der Eintritt ins Stadtmuseum frei.