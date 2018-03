Anzeige

(red) - „Historische Orte des Ge-nusses“ - so lautet in diesem Jahr das Thema des bundesweiten Tags des offenen Denkmals. Zu diesem Anlass findet am Sonntag, 13. September, um 14 Uhr eine Führung durch Plattenhardt zu den einst zahlreichen Gaststätten statt. Die Führung übernimmt Stadtarchivar Nikolaus Back. Treff ist an der Gaststätte „Krone“, Uhlbergstraße 1. Um 15 Uhr führt dann Albrecht Weckmann durch die Galerie Domberger in der Uhlbergstraße 36 bis 40. Dort befand sich in den 50er- und 60er-Jahren ein Kino. Seit 1983 befindet sich dort die Galerie + Edition Domberger. Aktuell wird dort eine Ausstellung mit Werken von Angela Mohr gezeigt. Die Teilnahme an den beiden Führungen ist kostenlos.