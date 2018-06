Anzeige

(red) - Um die einheimischen Sumpf- und Wasserpflanzen und deren Tierwelt geht es bei einer Führung, die das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb in Kooperation mit der Hochschule Nürtingen-Geislingen veranstaltet. Am Dienstag, 27. Juni, 14 bis 15.30 Uhr leitet Gärtnermeister Peter Faber durch den Lehr- und Versuchsgarten Braike. Dort befindet sich ein großer Teich mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Treffpunkt ist am Campus Braike, Schelmenwasen 4 in Nürtingen. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldung unter Tel. 07026/95012-0 oder per Mail an info(at)naturschutzzentrum-schopfloch.de bis 23. Juni.