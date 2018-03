Anzeige

(red) - Das Freilichtmuseum in Beuren bietet heute um 16.30 Uhr eine Führung für Menschen mit Mobilitätseinschränkung an. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die auf den Rollstuhl oder auf Gehhilfen angewiesen sind. Räume, die nicht barrierefrei zugänglich sind, werden in einer Bildpräsentation im Hopfensaal des Öschelbronner Gebäudes vorgestellt. Auch Besucher ohne Behinderung können an der etwa einstündigen Führung teilnehmen. Die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wünschenswert ist eine Begleitperson.

Parkplätze für Menschen mit Behinderung stehen an der Betriebszufahrt zur Verfügung. Von dort führt der Weg zum neuen barrierefreien Eingangsgebäude mit Museumskasse.

www.freilichtmuseum-beuren.de