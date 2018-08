Anzeige

ES-Mettingen (adi) -Der Liederkranz Mettingen lädt am Samstag, 1. April, um 19 Uhr ein zu einem Frühjahrskonzert unter dem Motto „Wein und Gesang in der Kelter“. Der Saal der Kelter ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Der Männerchor wird von Lars Krickl am Klavier begleitet, die Gesamtleitung hat Martin Wittlinger. Zu hören sind weinselige Lieder wie „Breng mr no a Viertele“ oder „Ich weiß ein Fass in einem tiefen Keller“, aber auch frühlingshafte Weisen wie der Comedian-Harmonists-Klassiker „Veronika, der Lenz ist da“. Zwischendurch gibt es für das Publikum immer wieder Gelegenheit zum Mitsingen. Während des Konzerts bietet Albrecht Sohn von den Weingärtnern Esslingen vier Weinproben an. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein im Keltersaal mit Bewirtung durch den Liederkranz Mettingen.

Karten gibt es bei der Bäckerei Bayer, Sohn’s Frische-Ecke und den Sängern sowie an der Abendkasse.