Anzeige

ES-Berkheim (red) - Das Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen lädt am Mittwoch, 24. Mai, zu seinem großen Frühjahrskonzert in die Osterfeldhalle in Berkheim ein. Der Kammerchor und das Sinfonieorchester präsentieren Ausschnitte aus ihren Austausch-Konzerten mit den Partnerschulen in Esslingens Partnerstädten Velenje und Udine. Dazu bieten Chor und Orchester der Unterstufe, der Mittelstufenchor und die Jazzband ein buntes Programm von Appetit-Machern für das im Juli bevorstehende Piraten-Musical bis zu aktuellen Popsongs und Jazz-Standards an.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.