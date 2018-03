Anzeige

Esslingen (daw) - Freunde der Aquaristik und Terraristik finden am Sonntag, 29.März, von 11 bis 13 Uhr eine große Auswahl an Zierfischen und Wasserpflanzen bei der überregionalen Fischbörse in der Tierpark-Gaststätte und dem Aquarienhaus auf der Esslinger Neckarinsel. Auch Schlangen und Vogelspinnen aus Hobbyzuchten werden verkauft, ebenso Kaninchen und verschiedene Vögel. Der Aquarien- und Terrarienverein Nymphaea lädt zu dieser Veranstaltung ein. Erfahrene Züchter und Vereinsmitglieder geben den Besuchern Auskunft über die Pflege und Haltung der Tiere. Der Eintritt ist frei. In den vergangenen Wochen gab es im Übrigen viel Nachwuchs bei den Ziegen. Zwölf Jungtiere haben das Licht der Welt erblickt, darunter auch Zwillinge und Drillinge.

Da es im Nymphaeaweg immer wieder zu Parkplatzproblemen kommt, raten die Veranstalter, Alternativparkplätze im Industriegebiet anzusteuern und den Fußweg zum zusätzlichen Eingang auf dem Norddamm zu benutzen.