Anzeige

Esslingen (red) - Das Friedensbündnis Esslingen ruft auf zur Teilnahme am Ostermarsch in Stuttgart, der dieses Jahr unter dem Motto „Fluchtursache Krieg bekämpfen! - Kriegseinsätze sofort beenden!“ steht. Er findet am heutigen Ostersamstag statt und beginnt um 12 Uhr beim Karrierecenter der Bundeswehr, Heilbronnerstraße 188, U-Haltestelle Löwentorbrücke. Mit der S-Bahn aus dem Kreis Esslingen kommend im Hauptbahnhof Stuttgart umsteigen in U6, U7 oder U15 Richtung Gerlingen, Mönchfeld, Stammheim. Um 14 Uhr beginnt auf dem Schlossplatz die Kundgebung.