Anzeige

(red) - Jugendliche ab 13 Jahren können in den Sommerferien auf Schnuppertour durch Ausbildungsbetriebe gehen, verschiedene Firmen besichtigen, sich über deren Ausbildungsberufe informieren und in die Arbeitswelt hineinschnuppern. Bei der Aktion „Betriebs-Ferien“ im Kreis Esslingen machen 47 Unternehmen mit. Sie haben noch freie Plätze vom 27. Juli bis 8. September für jeweils einen Tag. Sie bieten neben Betriebsführungen und Gesprächen mit Ausbildungsleitern und Auszubildenden auch einen Einblick in die tägliche Praxis der Ausbildungsbereiche.

Die Jugendlichen können sich noch bis Donnerstag, 20. Juli, für bis zu drei Termine anmelden unter www.betriebsferien-es.de. Ansprechpartnerin beim Landkreis Esslingen ist Miriam Zahn, Wirtschaftsförderung, Tel. 0711/39 02-420 92.