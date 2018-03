Anzeige

Frauenkleidermarkt

Am Freitag, 30. Januar, von 17 bis 19 Uhr findet im städtischen Kindergarten, Goerdelerweg 68, ein Frauenkleidermarkt statt. Es gibt Kleider, Accessoires, Schuhe und vieles mehr zu moderaten Preisen. Die Tischgebühr für die Verkäufer beträgt sechs Euro (ein halber Biertisch) beziehungsweise zwölf Euro (ein Biertisch). Für Reservierungen muss man eine E-Mail an kiga.goerdelerweg(at)esslingen.de schicken.

Jahrgänge 1927 bis 1930 vom Berg

Die Jahrgänge treffen sich am Donnerstag, 24. Januar, um 12 Uhr im Vereinsheim des TVL am Dulkhäusle zu Mittagessen und Kaffee.

Christuskirche Zollberg

Am Mittwoch, 28. Januar, ist um 15.15 Uhr Frauentreff im Vorraum zum Gemeindesaal, Neuffenstraße 39. Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, Gespräche, gemeinsames Singen und kleine Texte bereichern den Nachmittag. Die Leitung hat Hedi Schaub.

Um 19.45 Uhr steht dann „Tanzen am Abend“ im Gemeindesaal der Christuskirche auf dem Programm. Es werden internationale Folkloretänze und vereinfachte moderne Tanzformen getanzt. Man muss keinen Tanzpartner haben, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Leitung hat Sabine Wiesner.

Esslinger Initiative gegen S 21

Heute findet ab 19.30 Uhr im „Hendl House“ wieder ein öffentliches Treffen der Esslinger Initiative gegen Stuttgart 21 statt.

Naturfreunde Esslingen

Die Naturfreunde Esslingen treffen sich am Mittwoch, 28. Januar, ab 15 Uhr im „Rössle“ in Aichschieß. Wanderer treffen sich um 14 Uhr am Jägerhaus.

Bechtle-Rentner

Die Rentnerinnen und Rentner der Firma Bechtle treffen sich morgen um 15 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte Waldheim auf dem Zollberg.

Liederkranz Liebersbronn

Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 29. Januar, ab 19 Uhr in der Gaststätte Traube in Liebersbronn statt. Die reguläre Singstunde an diesem Tag entfällt.

Selbsthilfegruppe Herzpatienten

Die Selbsthilfegruppe Herzpatienten trifft sich am Donnerstag, 29. Januar, um 10.30 Uhr zum ersten Lauftreff 2015 bei jedem Wetter im Siedlerheim in Sirnau, Finkenweg 22 (beim Sportgelände Sirnau) mit anschließendem Mittagessen im Siedlerheim Sirnau.

SSR - Freitagssprechstunde

In der Freitagssprechstunde des Stadtseniorenrats berät am Freitag, 30. Januar, Vorstandsmitglied Roland Geltz. Er ist von 9 bis 11 Uhr im Forum Esslingen, Im Heppächer 23, anzutreffen. Wer sich von der Esslinger Initiative beim Erstellen von Vorsorgepapieren helfen lassen will, kann mit ihm unter Tel. 35 74 20 einen Beratungstermin vereinbaren.

Sängerkranz 1888 St. Bernhardt

Der nächste Sängerkranz-Stammtisch von 1888 St. Bernhardt-Wiflingshausen findet am Donnerstag, 29. Februar, ab 18 Uhr in der Sängerkranz-Gaststätte i Tenori, Alte Talstraße 10, statt.