(kh) - Die Künstlerin Niki de Saint Phalle hat sich, ausgestattet mit Kreativität und einer hart erkämpften Portion weiblichen Selbstbewusstseins, ihren Platz in der Männerwelt der bildenden Kunst erkämpft und ist Sinnbild für eine neue Weiblichkeit. Ihre bekannteste Schöpfung ist wohl die immer wiederkehrende Figur der Nana, die mit ihren ausgeprägt weiblichen Formen an altsteinzeitliche Darstellungen von Fruchtbarkeitsgöttinen erinnert, jedoch durch ihre tänzelnde Leichtigkeit und direkte Farbenfreude ein neues, selbstbewusstes Frauenbild transportiert. Auch nach dem Tod von Niki de Saint Phalle im Jahr 2002 sind Leben und Werk dieser selbstbewussten Frau noch immer vorbildhaft. Aus diesem Grund bietet die Zehntscheuer Deizisau eine „Kreativ-Aktion - nur für Frauen“ an. In der zweitägigen Veranstaltung wird unter der Anleitung der Architektin und Künstlerin Petra Reiner-Zimmermann Leben und Werk der Niki de Saint Phalle vorgestellt. Der erste Teil des Kurses findet am Freitag, 11. Februar, von 14.30 bis 18.30 Uhr, statt. Hier werden zu Anfang Biografie und unterschiedliche Arbeiten der Niki de Saint Phalle vorgestellt. Im Anschluss daran modellieren die Teilnehmerinnen eigene Nanas aus Pappmaché und Draht. Diese Figuren werden am Samstag, 26. Februar, von 14.30 bis 18.30 Uhr, farbig gestaltet. Die Teilnahme kostet 40 Euro inklusive Material.

Anmeldung bis 8. Februar unter 0 71 53/70 13 70, oder per E-Mail an info(at)zehntscheuer-deizisau.de.