Anzeige

(red) - Der Folklorechor Plochingen lädt zu zwei Konzerte im Rahmen der EZ-Weihnachtsspendenaktion ein - dieses Jahr mit einem weltlichen Programm, „Lieder der Welt“. Die Auftritte finden am Samstag, 2. Dezember, und am Sonntag, 3. Dezember, jeweils um 18 Uhr in der Stadthalle Plochingen statt. Die Programmauswahl basiert auf der Vielfalt der Sprachen und Stile. Sie enthält etliche Raritäten aus der „Schatztruhe“ des Chores, den weltlichen Programmen der 1980er- und 1990er-Jahre sowie neue Arrangements. In der ersten Programmhälfte erklingen Lieder aus Europa, in der zweiten streift der Chor durch Afrika, Asien, Süd- und Nordamerika. Mit passender Instrumentation, vielfältiger Perkussion und den Landessprachen wirkt die Musik authentisch. Gospels werden vom Jazzquartett zum Swingen gebracht.

Tickets bei der EZ, Marktplatz 6, Esslingen, Tel. 0711/9310-230. Für das Samstagskonzert gibt es nur noch Restkarten.