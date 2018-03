Anzeige

ES-Pliensauvorstadt (adi) - Zahlreiche Menschen sind auf der Flucht vor Elend, Krieg und Terror. Unter den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, sind zunehmend Minderjährige, die nicht von Eltern oder Angehörigen begleitet werden. Wie ihr Alltag in Stuttgart aussieht, was sie denken und was sie fühlen, zeigt eine Fotoausstellung unter dem Titel „(Vor-)bildlich“, die am Dienstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Pliensauvorstadt in der Weilstraße 8 eröffnet wird und die bis 9. Oktober dort zu sehen ist. Junge Flüchtlinge, die vom Flattichhaus der Evangelischen Gesellschaft (eva) und der Stadt Stuttgart betreut werden, haben sich und ihren Alltag fotografiert. Diese Ausstellung „will jungen Flüchtlingen ein Gesicht geben und ihnen den Dialog mit der Öffentlichkeit ermöglichen“. Die Vernissage findet anlässlich der Premiere des Buchs „Diskriminierungs- und rassismuskritische soziale Arbeit und Bildung“ statt.