Anzeige

Esslingen (red) - Vom Keller bis zum Kaiserzimmer steht der Salemer Pfleghof am Wochenende 17./18. November ganz im Zeichen von Bazar und Flohmarkt. Möglich ist das nur, weil engagierte Frauen der katholischen Kirchengemeinde St. Paul sich buchstäblich um alles kümmern, von der Anlieferung über den Aufbau bis zum Verkauf. Der Kreis um Helma Deffner und Roswitha El-Habib organisiert den umfangreichen Bazar, Friedlinde Schwarz und Irmgard Lipp mit ihren Helferinnen sind für den Kleiderflohmarkt zuständig. Wie immer erwarten die Besucher nicht nur Bücher, kleine Geschenke, Kleider, Schallplatten und CDs, sondern auch Mittagessen und Kaffeetafel zu moderaten Preisen.

Spenden für die Flohmärkte können direkt im Salemer Pfleghof abgeliefert werden, und zwar morgen von 17 bis 19 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 19 Uhr. Der Erlös kommt dem Förderverein Juvenis zugute.

Der Flohmarkt findet am Samstag 17. November, von 14 bis 17 Uhr statt, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Bazar und Bücherverkauf finden nur am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Das Kasperletheater beginnt am Sonntag um 13.30 und um 14 Uhr.