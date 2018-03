Anzeige

(red) - Am Sonntag, 11. Januar, findet die Ausstellung „Entfaltungen“ mit Werken des Kirchheimer Künstlers Bertl Zagst mit einer Finissage um 16 Uhr in der Galerie des Kirchheimer Kornhauses ihren Abschluss. An der E-Violine wird der Esslinger Musiker Frieder Kögel den skulpturalen und malerischen Entfaltungen ein musikalisches Pendant zu den Kunstobjekten schaffen.