(rok) - Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts nennt sich HG. Butzko. Am Freitag, 29. Januar, kommt der Kabarettist um 21 Uhr ins Theater An der Halle in Nellingen, Esslinger Straße 26.

„Super Vision“ heißt sein neues Programm. Ausgangspunkt ist die Äußerung von Angela Merkel: „Diese Bundesregierung will die Quellen des guten Lebens allen zugänglich machen.“ Für die Abgeordneten, so meint Butzko, sei sofort klar gewesen, dass sie damit nur eine Diätenerhöhung gemeint haben kann. Von den Bürgern bekäme man wahrscheinlich 80 Millionen verschiedene Antworten. Merkels Regierungskunst bestehe darin, jeden im Glauben zu lassen, sie habe seine Antwort gemeint.

Butzko hat den deutschen Kleinkunstpreis mit der Begründung erhalten, er biete anspruchsvolle Komik und stelle mit analytischer Schärfe selbst höchst komplexe Zusammenhänge dar.

Karten für 16,50 im Ticketservice im Stadthaus, Tel. 0711/ 3404-144 und An der Halle, Tel. 0711/ 3404-800 oder auf reservix.de. An der Abendkasse zahlt man 18 Euro.