Anzeige

Esslingen (adi) -Mit zwei außergewöhnlichen Konzerten feiert das Forum für junge Solisten am Wochenende ein klangvolles Finale. Musik und Naturwissenschaften verbinden sich am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr im Kaisersaal des Esslinger Amtsgerichts (Ritterstraße) zu einem reizvollen Ganzen. Unter dem Titel „Was die Welt im Innersten zusammenhält“ lädt der Oratorien-Verein zu einer musikalischen Zeitreise vom Urknall bis ins Heute ein - im Mittelpunkt steht das Thema „Schöpfung“. Das achtköpfige Bläserensemble Serenata der Stuttgarter Musikschule unter der Leitung von Oliver Hasenzahl steuert dazu Musik von der Klassik bis zur Neuzeit bei, der Physiker Hermann Klinger liefert naturwissenschaftliches Hintergrundwissen mit den Schwerpunkten „Das Innerste - Zurück zum Urknall - Wir und die Natur“. Der Eintritt zu diesem Konzert kostet 15 Euro.

Joseph Haydns grandioses Weltepos steht dann im Mittelpunkt des Abschlusskonzerts, das am Sonntag, 13. November, um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Dionys beginnt. Haydns Oratorium „Die Schöpfung“, das auf der biblischen Schöpfungsgeschichte beruht, ist Hörgenuss und philosophisch-theologische Reflexion zugleich. Damit setzt dieses Werk den perfekten Schlusspunkt hinter eine spannende Forums-Woche. Zu hören sind am Sonntag die Gesangssolisten Sonnhild Beyer (Sopran), Sarah Hudarew (Alt), Dennis Marr (Tenor) und Michael Roman (Bass) sowie Chor und Orchester des Oratorien-Vereins Esslingen unter der Gesamtleitung von Jörg Dobmeier.

Karten für das Abschlusskonzert gibt es zu Preisen von 11 bis 24 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen - auch im EZ-Haus am Esslinger Marktplatz - sowie an der Abendkasse.