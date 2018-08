Anzeige

(red) - „Stadt Ebersbach - tolerant und einladend“ - das ist der Titel eines Films der Stadtverwaltung Ebersbach, des bürgerschaftlichen Netzwerks Flüchtlingshilfe und von Studierenden der Hochschule Esslingen. Gezeigt wird der Film am 28.06.2017 um 19 Uhr im Haus Filsblick, Albstraße 4 in Ebersbach. In Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen entstand ein 40-minütiger Film, der die Lebensumstände, die Perspektiven und Zukunftspläne der in Ebersbach lebenden, jungen Flüchtlinge beleuchtet und die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer aufgezeigt.

Dieses Projekt wurde gefördert von der Robert Bosch Stiftung im Rahmen der Offenen Gesellschaft und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH.