(red) - Das Feuerwehrmuseum Kirchheim feiert die Eröffnung des Personenaufzugs mit einer Sonderausstellung und einem Weißwurstfrühstück am Sonntag, 21. Januar, 10.30 Uhr zum traditionellen Weißwurstfrühstück. Geöffnet hat das Museum in der Henrietten- straße 84 neben der Feuerwache bis 16 Uhr. Der Personenaufzug soll für die Barrierefreiheit im Feuerwehrmuseum sorgen. Zusätzlich werden in einer Sonderausstellung funktionsfähige, landwirtschaftliche Arbeitsgeräte wie Heuwender, Kartoffelroder, Getreideerntemaschine, Wendepflug, Leiterwagen und die original nachgebaute Kurtz-Handdruckspritze der Feuerwehr Kirchheim im Maßstab 1:8 aus Holz und Metall von Diplom-Ingenieur Paul Schubert aus Ötlingen als Modelle gezeigt. Für die Kinder öffnet die Spielecke mit der erweiterten Märklin-H0-Eisenbahn zum Spielen. Sie können dort auch Feuerwehrmotive malen.