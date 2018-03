Anzeige

Esslingen (red) - In einem Sonderkonzert anlässlich der Ausstellungseröffnung von „Klöster und Pfleghöfe in Esslingen“ präsentieren die Chöre der Stadtkirche, das Orchester Sinfonietta Tübingen sowie Elsbeth Reuter (Sopran) und Peter Herwig (Bariton) unter der Leitung von Uwe Schüssler am heutigen Samstag ab 19 Uhr in der Esslinger Stadtkirche Carl Orffs „Carmina Burana“ sowie die Orchestersuite „Der Feuervogel“ von Igor Strawinsky. Für Zuhörer ab acht Jahren gibt es am heutigen Samstag ab 11 Uhr ein Gesprächskonzert mit dem Sänger und Musikpädagogen Frank Wörner. Dabei wird das russische Märchen vom Feuervogel erzählt und es werden Klangbeispiele zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Die Karten für die abendliche Aufführung kosten 9 bis 19 Euro, für Schüler und Studenten gibt es 4 Euro Ermäßigung. Vorverkauf bei der Buchhandlung Stocker & Paulus am Fischbrunnenplatz in Esslingen.