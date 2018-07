Anzeige

Esslingen (red) - Ein Festakt zum 125-jährigen Bestehen des Chorverbands Karl Pfaff sowie zum 150. Todestag Pfaffs beginnt heute um 17 Uhr in Berkheim in der Osterfeldhalle. Neben kurzen Ansprachen ist eine gekürzte Fassung der Chorpräsentation „Beidseits des Mondes“ zu hören. Bereits ab 15 Uhr werden die Präsidiumsmitglieder des Chorverbands Karl Pfaff ihren Vereinen bis 16.30 Uhr für Fragen zur Verfügung stehen, da die traditionelle Vorständetagung in diesem Jahr ausfällt. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.