Anzeige

(red) - In den Herbstferien ist im Fildorado „Hai Life“ angesagt. Das Fildorado Action-Team hat ein Ferienprogramm zusammengestellt. Los geht es heute mit einem Bobby-Car-Rennen in der Reifen-Rutsche, das von 15 bis 17 Uhr stattfindet. Die schnellsten Rutscher bekommen Freikarten fürs Bad und weitere Preise. Morgen werden die Wackelbrücke und die Cube-Torwand sowie die Wasserwalze im Sportbecken zum Einsatz kommen (15 bis 17 Uhr).

Am Samstag, 4. November, gleiten ab 9.30 Uhr wieder schillernde Fantasiewesen elegant durch die Fluten: Mädchen und Jungs können sich in Meerjungfrauen und Wassermänner mit bunten Fischschwänzen verwandeln lassen (gegen Gebühr). Anmeldung telefonisch unter Tel. 07 11/ 707 09 69-19 oder per E-Mail an erlebnisbad(at)fildorado.de.

Der Abschluss ist am Sonntag, 5. November, bei der „Pool-Party for kids“, von 14 bis 17 Uhr. Geboten werden der Wassergeschicklichkeitsparcours „Aqua Track“, ein Wasserball-Match sowie Spaß mit dem Bad-Maskottchen „Juch Hai“. Alle Events - bis auf Meerjungfrauenschwimmen - sind kostenlos und im Eintritt enthalten.

www.fildorado.de