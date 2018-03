Anzeige

ES-Zollberg (daw) - Unter dem Motto „Vertreibungen sind unrecht - gestern wie heute“ wird am Sonntag, 13. September, am Kreuz des Ostens auf dem Pliensaufriedhof der Tag der Heimat begangen. Mit diesem Leitwort möchte man auch auf die Nöte der Bürgerkriegsflüchtlinge heutzutage hinweisen. Für den Kreis Esslingen veranstaltet der Kreisverband des Bunds der Vertriebenen - Vereinigte Landsmannschaften (BdV) die Feier, die um 11 Uhr in der Aussegnungshalle des Pliensaufriedhofs beginnt. Bürgermeister Markus Raab wird das Grußwort der Stadt überbringen. Die Festansprache hält Andrea Krueger, stellvertretende BdV-Landesvorsitzende. Die Totenehrung wird Otto Kröner, Erster Vorsitzender des BdV-Kreisverbands Esslingen, vornehmen. Umrahmt wird die Feierstunde, deren Gesamtleitung in den Händen von Michael Hor­nick von der Esslinger Landsmannschaft Ost-Westpreußen liegt, von Orgelmusik, Violine und Trompete. Der Chor der Heimatgemeinschaft Petersberg bringt Lieder der Heimat zu Gehör.