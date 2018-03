Anzeige

ES-Oberesslingen (biz) - „Narri, Narro“ heißt es in der Herderschule, wenn sich am Freitag, 5. Februar, Narren aus der Lerchenäckerschule, der Herderschule und der Rohräckerschule um 9.45 Uhr auf dem Schulhof zum großen Umzug durch Oberesslingen treffen. Mit dabei sind Narrengruppen aus der Umgebung wie die Klosterdeifel aus Kirchheim und die Dalbahexa aus Hochdorf, außerdem spielen die Herderguggen unter Leitung von Jochen Dreher in Kooperation mit der städtischen Musikschule. Sie treten am Hospiz und am Wäsemle auf. Der Zug führt durch die Keplerstraße, vorbei an der Martinskirche über die Schorndorfer Straße zum Wäsemle, von dort über die Kreuzstraße zurück in die Hindenburgstraße und auf den Schulhof. Dort bearbeiten dann die Trommelkids der Herderschule ihre Instrumente, während die Narrengruppen bewirtet werden. Weitere Narren sind dazu herzlich willkommen. Die Kinder freuen sich über viel Publikum am Straßenrand. „Wenn wieder Bonbons in den Zug fliegen, hebt das bestimmt die Stimmung“, so die Erfahrungen der Organisatoren aus dem Vorjahr.