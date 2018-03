Anzeige

(red) - Der Kirchheimer Landtagsabgeordnete der Grünen, Andreas Schwarz, lädt am Mittwoch, 24. August 2016 zu einem Fachgespräch mit dem Titel „Nahverkehr auf der Teckbahn“ ein, an dem auch der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Sven-Uwe Hantel, teilnimmt. Start ist um 10.30 Uhr am Südbahnhof in Kirchheim, wo der barrierefreie Übergang über die Gleise Thema ist. Mit der Teckbahn geht es dann über Owen und Brucken nach Unterlenningen. An den jeweiligen Bahnhöfen werden die spezifischen Verkehrsprobleme diskutiert. Beim Abschlussgespräch um 12.35 Uhr im Bahnhof Unterlenningen besteht die Gelegenheit weitere Fragen zum Nahverkehr anzusprechen und zu diskutieren.