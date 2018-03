Anzeige

(red) - Die Vorsitzende von Haus und Grund Plochingen, Rechtsanwältin Anette Wenger, bietet in einem Vortrag bei der Volkshochschule Wernau am Montag, 14. März, um 19.30 Uhr im Quadrium einen Überblick über Themen, die besonders problematisch für Vermieter sind: Kündigungsmöglichkeiten, unpünktliche Mietzahlung, Mietrückstände, Mieterhöhung, Reparaturen, Nebenkostenabrechnung und Zeitmietverträge. Sie gibt Tipps, was vor Abschluss eines Mietvertrages beachtet werden muss.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Anmeldung unter Tel. 07 11/5 50 21-0.