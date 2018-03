Anzeige

Esslingen (adi) - Für ein optimales Raumklima sind warme Wände, Decken und Böden entscheidend. In Deutschland wurde ein Großteil der Wohnhäuser vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 erbaut - wer solche Objekte energetisch saniert, hat große Einsparmöglichkeiten: Werden Wände und Dach gedämmt, lässt sich der Energieverbrauch durchschnittlich um 20 bis 30 Prozent senken. Für alle, die in Sachen Wärmedämmung nichts dem Zufall überlassen wollen, bietet das Energiezentrum Esslingen morgen in der Inneren Brücke 28 eine Informationsveranstaltung an. Muhamet Pongja von der Firma Hasit gibt zwischen 16 und 18 Uhr in einer offenen Gesprächsrunde Ratschläge zum Thema Wärmedämmverbundsysteme.