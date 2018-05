Anzeige

Esslingen (red) - Unter den Esslingern befinden sich viele kreative Köpfe und Künstler. Einige von ihnen stellen ihre Kunstwerke von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, im Bürgerhaus der Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, aus. Seit 25 Jahren lädt der dortige Bürgerausschuss zu der Kunstausstellung ein. Künstlerinnen und Künstler aus der Pliensauvorstadt sowie aus anderen Esslinger Stadtteilen, aus der Pliensauschule, Adalbert-Stifter-Schule und dem Jugendhaus Mettingen präsentieren ihre aktuellen Werke. Die Vernissage beginnt am 1. Dezember um 19 Uhr. Yvonne Tröger, Bürgerausschussvorsitzende, wird die Gäste begrüßen. Julia Brielmann und Katarina Strasser von der Volkshochschule Esslingen werden die Gastrede halten. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Underground Railroad. Am Samstag, 2. Dezember, um 10 Uhr startet in der Unterführung Stuttgarter Straße ein Graffiti-Projekt für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren mit Christian Morys. Wer mitmachen möchte, sollte sich alte Kleider anziehen, die auch Farbkleckse abbekommen kann. Am 3. Dezember findet ein Adventsmarkt im Altenpflegeheim und auf dem Stadtteilplatz statt. Der Eintritt ist frei, es gibt Kaffee und Kuchen.

Die Ausstellung ist am 2. und 3. Dezember von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist eine Anmeldung für das Graffiti-Projekt erforderlich: kalleundrosi(at)arcor.de.