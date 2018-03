„Cloud“ heißt die Installation des Künstlers Bertl Zagst in St. Paul, auf die es am Tag des Denkmals eine ungewöhnliche Perspektive gab, nämlich vom damals geöffneten Dachstuhl des Münsters aus. Bis Ende des Monats schwebt die goldene Wolke noch über den Köpfen der Kirchen-Besucher.Bulgrin

Am kommenden Samstag heißt es ab 13 Uhr in der Stadtbücherei: „Ich war im Zoo Gottes.“ Die Performance mit Clara Joof und Claus Staudt ist eine groteske, sehr erzählerische Versuchsanordnung, in der viel versucht wird, ohne es richtig in Ordnung zu bringen. Die Versuchsanordnung ist eine recht transparente Installation, in der neben Agrar- und Bioindustrie auch klassisch konservative Bildmittel wie Schnitzkunst und Zeichnung ihren Platz haben. Zudem gibt es einen kleinen Mitmachbereich.

Ebenfalls am Samstag, 20. September, locken von 15 bis 18 Uhr „Paradiesische Genüsse“ für Augen und Gaumen. Familie Entenmann lädt ein in ihren paradiesischen Garten im Camererweg 60. Die Künstlerin Birgit Schübelin zeigt ihre Performance „Herzblatt“ und der Künstler Bertl Zagst führt zu seiner Installation „himmelwärts“, die nur an diesem Tag ganz aus der Nähe betrachtet werden kann. Außerdem stehen Genüsse für den Gaumen bereit. Geparkt werden kann am Jägerhaus, von dort führt ein Fußweg zum Camererweg.

Ständig aktualisierte Infos mit Lageplan gibt es unter www.ahbke.de