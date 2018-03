Anzeige

(kh) - Erziehung ist anders geworden, sie fordert Eltern in einer neuen Weise heraus, stellt die Katholische Erwachsenenbildung fest. Deshalb bietet sie den Elternkurs „Kess erziehen: kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert“ an. Die fünf Einheiten finden vom 24. Februar bis 24.März jeweils dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im katholischen Erlach-Kindergarten in Stetten, Jahnstraße 62, statt. Kurs-Leiterin Vanessa Böhmerle vermittelt, welche sozialen Grundbedürfnisse hinter störenden Verhaltensweisen eines Kindes stecken können. Sie zeigt Wege auf, wie Eltern kompetent und stressfrei agieren, Grenzen altersgemäß setzen und beim Kind Selbstvertrauen, partnerschaftliches wie verantwortungsvolles Verhalten fördern können. Veranstalter ist die Kath. Kirchengemeinde St. Raphael L-Echterdingen in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen keb.

Anmeldung bis Freitag, 13. Februar, bei der Katholischen Erwachsenenbildung Esslingen, Tel.07 11/38 21 74, info(at)keb-esslingen.de