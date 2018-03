Anzeige

ES-Pliensauvorstadt (daw) - Dass Guinea mehr zu bieten hat als Ebola und Armut, will der Esslinger Verein Sompon Socialservice bei einem Vortragsabend am Donnerstag, 29. Januar, um 18 Uhr im Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, deutlich machen. Der Referent Ahamadou Bah und die Moderatorin des Abends Vera Nkenyi laden zu einer Entdeckungsreise durch das westafrikanische Land ein. Dabei wollen sie dessen Schönheit zeigen, aber auch auf die Probleme eingehen und zugleich ein Zeichen für Toleranz und Verständnis zwischen den Kulturen setzen. Der Politologe Ahamadou Bah stammt selbst aus Guinea, lebt aber seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Im Anschluss an seinen Vortrag gibt es die Möglichkeit zur Diskussion über die aktuelle Lage in Guinea und die dort wartenden Herausforderungen. Zudem werden internationale Köstlichkeiten gereicht. Agnes K. Fröhlich sorgt für den musikalischen Rahmen. Dazu darf auch getanzt werden.

Es wird ein Kostenbeitrag von 10 Euro erhoben.

www.sompon-socialservice.org