Anzeige

(red) - Beim Englischkurs für Vorschulkinder der Volkshochschule Denkendorf, der am Mittwoch, 7. Oktober, um 14 Uhr beginnt, wird nicht gepaukt, hier wird gespielt, gesungen, gebastelt und ganz ohne Lernstress Englisch gelernt. Der Kurs findet an zehn Nachmittagen im D.Punkt am Rathaus statt.

Anmeldung unter Tel. 07024/3556.